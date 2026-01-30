第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場３２校が発表され、元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が２０２０年から指揮を執る帝京長岡（新潟）が初選出となった。春夏通じて初の甲子園出場が決まった。指揮官の聖地凱旋（がいせん）も決定。帝京高時代に３回出場経験がある指揮官は「今日という日は忘れない。帝京のユニホームを着て、甲子園に戻れるとは…」と感無量の様子だった。母校・帝京も１