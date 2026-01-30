◆テニス▽全豪オープンテニス第１３日（３０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）３０日＝吉松忠弘】世界王者のカルロス・アルカラス（スペイン）が、全豪男子シングルスで３番目に長い５時間２７分の激闘を制し、史上最年少、９人目の生涯４大大会全制覇の快挙に王手をかけた。世界ランキング３位のアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）に６−４、７−６、６−７、６−７、７−５のフル