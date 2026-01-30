「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）山梨学院が９度目のセンバツ出場を決めた。５大会連続出場は関東勢として史上初。吉田洸二監督（５６）は「ごまかしのきかない成績といいますか。正直、私の中では全国優勝よりも価値がある成果だと思っています」と感慨に浸った。山梨学院の名前が呼ばれると、選手とともに静かに喜びをかみしめた。「先輩が築きあげた伝統を後輩がしっかり受け継いでいくことになりましたの