広島県警が指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕した広島・羽月隆太郎容疑者（２５）の関係先として、マツダスタジアムと大野屋内総合練習場を家宅捜索したことが３０日、分かった。ロッカーなどを調べたとみられる。また、広島地裁が勾留を決めたことも判明。勾留期間は１０日間で、勾留期限は２月７日。最大で２０日間の身柄拘束が可能となる。羽月容疑者は前日２９日、広島県警本部から