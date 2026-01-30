「神戸ルミナリエ」が開幕し、色鮮やかに輝く光の回廊「ガレリア」＝30日夜、神戸市中央区阪神大震災の記憶を伝え、犠牲者を悼む光の祭典「神戸ルミナリエ」が30日、神戸市中央区で開幕した。震災から31年となる今回は「神戸の鼓動、光の物語」がテーマ。色鮮やかなイルミネーション作品の数々が神戸の街を彩った。市役所近くの公園「東遊園地」には巨大な壁状の装飾作品「スパッリエーラ」、神戸港のメリケンパークには全長約