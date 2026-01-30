【ブリュッセル＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）は２９日、ブリュッセルで外相理事会を開き、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」をテロ組織に指定した。反体制派による抗議デモを弾圧したイラン当局への圧力を強める狙いがある。ＥＵのカーヤ・カラス外交安全保障上級代表（ＥＵ外相）は２９日、Ｘ（旧ツイッター）で「自らの国民を何千人も殺害する体制は終わりに向かっている」と強く批判した。外相理事会はこのほか、イラン