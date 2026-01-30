日本ハムは３０日、今季から新加入する有原航平投手のキャンプ合流が遅れると発表した。またラオ、カストロ、レイエスの合流も遅れる予定で、各選手の合流日が決まり次第発表するという。またマルティネスはＷＢＣキューバ代表合宿参加のため、キャンプは不参加となることが決まった。有原は今オフ、ソフトバンクを自由契約となり日本ハムに入団。新庄監督が本拠地開幕戦の先発を託すことを明言しており、右腕も入団会見で「