1月より放送中の法廷ヒューマンドラマ「テミスの不確かな法廷」で主演を務めている松山ケンイチ。昨年12月に公開された福田雄一監督の映画「新解釈・幕末伝」にも土方歳三役で出演するなど、俳優として第一線で活躍し続けている。"カメレオン俳優"と評されることもある松山は、演じる役によって雰囲気をガラリと変え、変貌自在な演技を見せることでもおなじみ。ブレイクのきっかけとなった映画「DEATH NOTE デスノート」(2006年)で