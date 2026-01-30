フジテレビの清水賢治社長が30日、記者会見を行い、地上波放送の位置付けになどついて語った。フジテレビの清水賢治社長清水社長は、月9ドラマ『ヤンドク!』について、「おかげさまで好スタートを切っております。配信もかなり(再生回数が)回っておりますので、非常に手応えになっています」と評価。同ドラマの見逃し配信は、第1話・2話連続で200万再生を突破した。また、自動車レース「Formula 1」(F1)の日本国内における独占オー