高市早苗首相を描いたクッキー商品について、コンビニ大手「ファミリーマート」のフランチャイズ（FC）店舗運営会社が、奈良県内などの取り扱い店舗27店で衆院選期間中の販売を見合わせたことが分かった。公職選挙法に抵触するかは明らかではないが、選挙期間中ということに配慮したという。商品の販売元は、「自粛するかどうかは、各店や業者が自ら判断することだと思います」と取材に話した。「元々やってた商品じゃんか」「選挙