韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「때밀이（テミリ）」の意味は？「때밀이（テミリ）」という言葉を聞いたことありますか？韓国では、老若男女に人気のあるものです！「때밀이（テミリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「アカス