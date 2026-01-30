球児たちにひと足早く春の知らせが届きました。春の選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が1月30日に開かれ、高知農業高校が21世紀枠で出場することが決まりました。高知農業高校が甲子園に出場するのは春夏通じて初めてです。午後3時50分ごろ、高知県南国市の高知農業高校に嬉しい知らせが届きました。連絡を受けた塩田雅彦校長は、グラウンドに向かい、野球部員たちに21世紀枠でのセンバツ出場決定を告げました。1947年に