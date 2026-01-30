バレンタインが近づくこの季節、Peonyから心ときめく新色リップグロスが登場します。はちみつのようにとろけるテクスチャーと、ぷっくり艶やかな仕上がりで人気の「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」に、甘さと深みを兼ね備えた2色が仲間入り。唇にのせた瞬間から、うるおいと発色が美しく続き、特別な日もいつもの日常もそっと彩ります。自分へのご褒美にも、バレンタイン気分を高め