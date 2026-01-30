富雄丸山古墳から出土した銅板と痕跡（点線部分）が一致した三角縁神獣鏡（天理大付属天理参考館提供）天理大付属天理参考館（奈良県天理市）は30日、所蔵する三角縁神獣鏡の鏡面に何かが重なっていた痕跡があり、奈良市にある国内最大の円墳・富雄丸山古墳（4世紀後半、直径約109メートル）から出土した銅板と照合した結果、形がほぼ一致したと発表した。鏡が古墳の副葬品であることが確定的になったとした。参考館によると、