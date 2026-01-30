会談を前に握手する小泉防衛相（右）と韓国の安圭伯国防相＝30日午後、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地（代表撮影）小泉進次郎防衛相は30日、韓国の安圭伯国防相と海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で会談した。中国や北朝鮮を念頭に、自衛隊と韓国軍の相互理解と信頼増進に向け交流活性化で一致。両閣僚が相互訪問し毎年会談する方針を確認した。人工知能（AI）や宇宙など先端技術分野での協力を模索するため、防衛当局