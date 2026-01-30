あす1月31日放送のテレビ大阪の『ドキュメンタリー7』（前11：00〜11：30）は、日本に数十人しかいないとされる洞窟探検家が登場する。【写真多数】愛知県最長の洞窟「古戸の風穴」…奥には想像もしていなかった不思議な世界『ドキュメンタリー7』は、「目立たずとも私たちの生活に貢献している人たち」「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」にスポットライトを当てるドキュメンタリー番組。第34回は「アンダ