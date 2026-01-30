沖縄県警本部那覇地検が常習賭博罪で沖縄県警の本部に勤務する大城晋作警部補（35）を在宅起訴していたことが30日、分かった。9日付。勤務時間にオンラインで賭博を繰り返していたとして、県警は30日、停職6カ月の懲戒処分とし、大城被告は依願退職した。起訴状によると、2024年4月1日〜25年4月16日、多数回にわたり、オンラインカジノで競馬の賭博をしていたとしている。県警によると、確認した送金額は約975万円。25年8月