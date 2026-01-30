巨人にFA移籍した則本の人的補償で加入した田中千晴投手（25）が30日、キャンプ地の沖縄入りした。23日に移籍が発表されてから1週間。新天地で会見に臨んだ右腕は「人的補償で参りました田中千晴です。チームのために優勝できるように腕振っていきます。これからよろしくお願いします」と丁寧にあいさつ。続けて「戸惑いはあったんですけど、地元の熱があるチームに行けるのは凄く楽しみ。早くファンの方々と野球で盛り上がり