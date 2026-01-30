【北京＝吉永亜希子】在日本中国大使館は３０日、ＳＮＳで、自国民に対して改めて日本への渡航自粛を呼びかけた。中国籍の男性が２９日夜、東京都台東区東上野の路上で催涙スプレーをかけられて４億円以上が入ったスーツケースを奪われた事件を受けたもの。日本の警察に申し入れを行い、「早期の解決と日本での中国人の生命、財産の保護を要求した」という。中国外務省は今月２６日には、来月の春節（旧正月）に合わせた大型