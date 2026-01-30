女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「職場のバレンタイン」について。 （質問）職場の「義理チョコ文化」をやめたい！ 角を立てずに断る方法はありますか？ （回答）昨今、バレンタインは「やりたい人だけが自由にやる」というスタンスの職場がほとんどです。文化だから、と無理に参加する必要はなく、上手に脱