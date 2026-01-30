貴州省銅仁市銅仁高新（ハイテク）区にあるオートバイメーカーの工場では1月27日、機械の音が鳴り響き、生産ラインがフル稼働していた。作業員たちは、海外向け受注分の生産に追われており、近づく春節（旧正月、2026年は2月17日）に「幸先良いスタート」が切れるよう、ラストスパートをかけている。中国新聞網が伝えた。このメーカーは、二輪・三輪オートバイと電気自動車の生産を行っており、研究開発・製造・販売の体系が完備さ