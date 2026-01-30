海口税関の統計によると、昨年11月1日に新たに改正された海南省の離島免税政策が実施されて以来、1月29日現在、海南離島免税対象となった商品の売上高は前年同期比25．32％増の100億5000万元（約2226億円）、買い物をした旅客人数は同1．84％増の延べ132万6000人に達し、離島免税消費市場の活気を示しています。（提供/CRI）