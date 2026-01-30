100万円以下で“サソリ”が手に入る？アバルト「500／595」は、フィアット「500」をベースにしながら、専用チューニングによって刺激的な走りを実現したイタリアンホットハッチです。すでに新車販売は終了しているものの、中古市場では100万円前後から狙える個体もあり、再び注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これが“100万円以下”のちいさな外車「アバルト」です！ 画像で見る（37枚）アバルト500は2009年に登