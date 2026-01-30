東京・虎ノ門ヒルズで開催中の都市型クリエイティブフェスティバル「TOKYO PROTOTYPE」に、Googleがハードウェアデザイン展示「GOOGLE HARDWARE DESIGN STUDIO」を出展している。 （関連：【画像】「GOOGLE HARDWARE DESIGN STUDIO」の出展物一覧） 本イベントは、AIやロボティクス、アートなど実験的なプロトタイプを集めたフェスティバルで、森ビル TOKYO NODE LABと日本テレビ放送網が主催し、文化庁が協力し