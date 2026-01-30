山形県小国町でクマの駆除中にハンターが猟銃を誤射し男性にけがをさせた事故で、町がけがをした男性に支払った補償金を誤射したハンターに支払うよう求めた裁判の第１回弁論が開かれました。 【写真を見る】ハンター誤射「本意ではない」「深く感謝」と述べるも、町が補償金の支払い求め誤射したクマハンターを訴える（山形・小国町） 誤射したハンター側は、訴えの棄却を求めています。 この事