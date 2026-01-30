衆院選の投開票日まで、あと9日です。 【写真を見る】社民・福島党首が熊本入り消費税の廃止などを訴える衆議院選挙 1月30日、社民党の福島みずほ党首が熊本を訪れ、消費税の廃止や農業支援の必要性などを訴えました。 社民党 福島みずほ 党首「社民党は消費税について0％にする。そしてあなたの保険料を半額にする。どうやってやるか。企業と個人の（負担）割合を3：1にする」 30日朝、菊池市で街頭演説に立った社民党の