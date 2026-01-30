インフルエンサーのまいきち（21）が30日、書籍「まいきち1stフォトエッセイ承認欲求」（KADOKAWA刊）の発売を記念したイベントを都内で開催した。まいきちは中学の時に始めた動画配信サイト「TikTok」の投稿がバズり、中学2年生だった2018年にフォロワー数が50万人に膨れ上がる人気に。同年には「第1回TikTokCREATORAWARDS」でEXCELLENTCONTENTを受賞するなど話題を集めた。支持される一方で、高校時代にはSNSなど