3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」を、同バンドのギター・若井滉斗とキーボード・藤澤涼架がフルサイズでセッションした動画「若井滉斗と藤澤涼架がlulu.弾いてみた」がきょう30日、公式YouTubeで公開された。【動画】ファン歓喜！「若井滉斗と藤澤涼架がlulu.弾いてみた」「輪廻転生」をテーマとして作られた同曲は、バンドサウンドのほかにもストリングスやブラス、クワイヤなどが幾重にも重ねられた壮大なサウ