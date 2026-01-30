東日本の太平洋側と西日本で“30年に一度”と言われるほど雨の少ない天気が続く中、深刻化しているのが“水不足”です。こうした事態に節水を呼びかける自治体が相次いでいます。きょうも真冬の厳しい寒さとなった東京ですが、最近めっきり遭わなくなったのは「雨」です。気象庁 異常気象情報センター及川義教 所長「30年に一度程度の顕著な少雨になっている」ここ1か月の降水量を見てみると、太平洋側はカラカラの天