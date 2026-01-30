SNSで知り合った女性に現金を貸し、法定金利のおよそ6倍の利息を得たとして暴力団関係者の男が逮捕されました。警視庁によりますと、六代目山口組系暴力団の関係者、田口太陽容疑者は2022年、SNSで知り合った女性に現金25万円を貸し、法律で定められた利息上限のおよそ6倍にあたる89万1000円の利息を違法に得ていた疑いが持たれています。契約書には「年利0パーセント」と記載されていましたが、返済が滞ると、「遅延損害金」と称