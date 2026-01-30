30代を迎えて、周囲がどの程度貯金をしているのか気になる方は多いでしょう。30代の貯金に関して、先日あるSNS投稿が大きな注目を集めました。この記事では統計データも交えながら、30代の貯蓄がどうなっているのか、リアルな姿を読み解きます。※画像はイメージ30歳で貯金3,000万円?先日、X(旧Twitter)で、「30歳で貯金3,000万円あるのが普通って見たけど、本当なの?」という投稿が注目を集めました。これに対し、いろいろな意見