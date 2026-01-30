FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月30日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「好機！大決算セール」を開始した。2月6日15時まで。FRONTIERが「好機！大決算セール」「決算期だからこそ実現したお値打ち価格」(同社)として、エントリーモデルからハイエンドモデルまで、全18機種の特価PCを用意した。なお、AMDから先日リリースされたばかりの新型CPU「Ryzen 7 9850X3D」搭載