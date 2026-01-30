フジテレビの清水賢治社長が30日、記者会見を行い、社長就任からこの1年を振り返った。フジテレビの清水賢治社長同局を巡る一連の問題を受け、昨年1月17日にフジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングス社長に就任した清水社長。ガバナンス改革、コンプライアンス改革について、「私の実感としてもかなり整ってきたかなという感じはいたします」と手応えを語る。その上で、「2026年に入って、一番取り組まなきゃいけない