Ｊリーグは３０日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で６月１３日に開催するオールスター戦の出場選手と監督を選ぶファン投票を、２月６日から開始すると発表。Ｊリーグや各クラブの公式ＬＩＮＥ（ライン）などから投票できる。投票期間は５月１１日まで。オールスターは１９９３年の開幕以降、毎年シーズン中盤の夏場に開催。０７年まで続き、０８年より日韓の選抜チームが対戦する方式に変更されたが、１０年以降は休