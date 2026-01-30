吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 3日・火曜日まで雪の降りやすい日が続きます。今のところ、大雪の心配はないでしょう。4日・水曜日は立春です。気温は10度を上回る予想です。あす31日朝9時の予想天気図です。 小野：冬型の気圧配置は続き、寒気も入りやすいでしょう。気象台の週間予報です。 小野：あさって日曜日からは