巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。会見に同席した水野雄仁編成本部長は「ダルベック選手は岡本和真選手が抜けた穴ってことで三塁か一塁中心に考えています。あとの３投手は現場が決めることですけど基本的には先発を任せたいということで獲得しています」と紹介。その上で各選手への期待を述べた。「（一塁、三塁、外野も守れる）ダルベック選手は岡本選手が抜けた後ってことで期待