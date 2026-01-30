「競争に勝つためにサービスを拡充させる」─こう力を込めるのは、三井住友フィナンシャルグループ社長の中島達氏。同社が提供する個人向け総合金融サービス「オリーブ」。2023年の開始から5年で1200件の獲得を目標としてきたが、25年末で700万件と、前倒し達成も視野に入る。ただ、他の2メガも個人向けサービスを強化しており、競争は激しい。その中で勝ち残るためにも、新サービスや提携を