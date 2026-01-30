国土交通省は、中古住宅の流通を活性化させるための施策を強化する。自治体が空き家の軒数を調べたり、家主にリフォーム費用を出したりする場合に国が支援する制度を創設する。 住宅価格が高騰する中、新築に比べて安価な中古住宅の需要が高まっていることから、流通量を増やす。早期に売買することで、空き家が荒廃して周辺環境が悪化することも防ぐ。2026年度予算案に調査・検討費などを計上した。 市町村や都道