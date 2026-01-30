衆議院選挙は投開票の2月8日まで10日を切りました。短期決戦となった今回の衆院選。私たちはどのようにして投票先を選んだらいいのでしょうか。あふれる情報をどう見極めればいいのか、専門家に聞きました。■小川ひとみアナウンサー「街の皆さんは、どのようにして投票先を決めるのでしょうか。」■街の人「テレビです。SNSだと本当かどうか分からないことも書いてあるので、テレビの方が信じられる。」「YouTubeです。分か