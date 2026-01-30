この先も、2月3日(火)頃まで日本海側では雪の降る所が多いでしょう。太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥に注意が必要です。しかし、4日(水)立春の頃から、寒気に代わって暖気が流れ込むため、全国的に気温が上向きそうです。積雪の多い地域ではなだれに注意。早い所では花粉の飛散がスタートする可能性があります。来週3日頃まで日本海側は雪の所が多いが、6日前後は広く雨明日31日は、西高東低の冬型の気圧配置は西からやや緩