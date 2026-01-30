実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）18:00 結果0.3% 予想0.2%前回0.0%（前期比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.3%（前年比) 結果0.6% 予想0.3%前回0.3%（季調前前年比)