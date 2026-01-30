ドイツ各州ごとの１月消費者物価指数、概ね前年比の伸びやや加速 1月のCPIは州によってばらつきが見られるものの、前年比では概ね伸びがやや加速した。一方、前月比は伸び悩んでいる。 ノルトライン・ウェストファーレン州 前月比 +0.1%（前回 0.0%）、前年比 +2.0%（前回 +1.8%） バイエルン州 前月比 0.0%（前回 0.0%）、前年比 +2.1%（前回 +1.7%） バーデン・ビュルテンベルク州 前月比 0.0%（前回 +