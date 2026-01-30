東京時間17:51現在 香港ハンセン指数 27387.11（-580.98-2.08%） 中国上海総合指数 4117.95（-40.04-0.96%） 台湾加権指数 32063.75（-472.52-1.45%） 韓国総合株価指数 5224.36（+3.11+0.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 8869.15（-58.38-0.65%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82389.00（-177.37-0.21%） ３０日のアジア株は総じて下落。米国株式市場でマイクロソフトの急落などを受けてナ