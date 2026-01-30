ユーロ圏１０年債利回り格差縮小の動き一服、仏５９、伊６２ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.846 フランス3.432（+59） イタリア3.462（+62） スペイン3.216（+37） オランダ2.915（+7） ギリシャ3.464（+62） ポルトガル3.205（+36） ベルギー3.376（+53） オーストリア3.151（+31） アイルランド