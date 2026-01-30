古い、電源が入らなくなった携帯電話を再起動して、思い出の画像をプリントアウトしてくれる催しが、1月30日から藍住町で開かれています。この催しは、古くなり、電源が入らなくなった携帯電話に残る写真やメールなどを蘇らせ、思い出と再会する体験を楽しんでもらおうと、携帯電話会社が2016年から全国で開いています。今回は、県内では約7年振りの開催です。30日、藍住町のショッピングモールに設けられた会場には、