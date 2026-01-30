野球のまち阿南に、うれしい春のたよりが届きました。3月に開幕する「センバツ高校野球大会」の出場校を決める選考会が1月30日、大阪市で開かれ、阿南光高校の2年ぶりとなる甲子園出場が決まりました。 （選考委員会）「四国地区の選出校と選考経過について報告します。1校目は英明高校、2校目に阿南光高校を選出しました」 選考会で阿南光高校の名前が呼ばれると、ライブ配信を見ていた校長らが喜びを分かち合いました。