東京・台東区と羽田空港で巨額の現金が狙われた強盗事件で、2つの事件の犯人グループが乗った車がそれぞれ千葉県と神奈川県に逃走していることがわかりました。台東区東上野の路上で29日夜、中国人ら5人が催涙スプレーのようなものをかけられ、4億2300万円が入ったとみられるスーツケースを奪われました。この2時間半後には、羽田空港の駐車場でも1億9000万円が入ったスーツケースを受け取ろうとした男性が襲われています。その後