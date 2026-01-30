県警察学校で1月30日に卒業式が行われ、10か月間、警察官としての基礎を学んだ初任科生28人が巣立ちました。2025年4月から10か月間の訓練を終え、県警察学校を卒業したのは、初任科第165期生の28人です。式では、卒業生1人1人に卒業証書が手渡された後、児玉誠司本部長が「県民を守る、力強い警察官になってほしい」と、激励しました。これに対し、卒業生を代表して中窪涼太巡査が答辞を述べました。（初任科第165期卒業生・中窪涼