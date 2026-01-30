1月29日、自民党総裁の高市早苗首相が徳島を訪れ、「積極財政で経済の底上げを図る」と、自身の政策を訴えました。高市早苗首相は、衆議院選挙の自民党公認候補応援のため、29日に徳島を訪れました。（自民党総裁・高市早苗 首相）「挑戦しない国に未来はない、守るだけの政治に希望は生まれない、人を動かすのは希望です」「多くの人が希望を持たなければ、日本はじり貧になる」「今始めなきゃ間に合わない、だから私は責任ある積