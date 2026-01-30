会談後、卓球のラケットを手に写真に納まる小泉防衛相（左）と韓国の安圭伯国防相＝30日午後、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地（代表撮影）小泉進次郎防衛相は30日、韓国の安圭伯国防相との会談後、卓球勝負に臨んだ。今月の訪米時にはヘグセス米国防長官と軍隊式の筋力トレーニングを行っており、立て続けの「スポーツ外交」となった。安氏とのラリーは最長で約20回続き、小泉氏は記者団に「得点を狙うのではなく、ラリーを重ね